أحمد عبد الملك: موسم تنس الإمارات حقق نجاحاً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اتحاد الإمارات للتنس أن موسم 2019-2020، حقق نجاحاً كبيراً، بالرغم من عدم استكماله بسبب الوضع السائد والمتعلق بفيروس كورونا، ما أدى إلى إيقاف التدريبات ومختلف النشاطات، والمسابقات، بعد أن استكملت لجنة المسابقات تنظيم أغلبية البطولات التي تنظمها سنوياً بين محلية، ودولية معتمدة رسمياً، إضافة إلى الدورات وورش العمل الداخلية، ما يعد موسماً ناجحاً بشكل كبير، خصوصاً أن اتحاد اللعبة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، ينظم بطولة الدوري لمختلف الأعمار.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أحمد عبدالملك أهلي، أنه تم تنفيذ نحو 75% من الخطة السنوية المعتمدة للاتحاد، قبل إيقاف النشاطات الرياضية، ما يوضح أن رياضة التنس في الإمارات تضررت بشكل طفيف يمكن معالجته بعد القضاء على فيروس كورونا، مؤكداً أنه بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، تبحث اللجنة الفنية للاتحاد في الوقت الحاضر «عن بعد»، الخطة الفنية للمرحلة ما بعد انقضاء فيروس كورونا، التي تنقسم إلى قسمين، الأول في حالة عودة ممارسة التدريبات الرياضية في وقت قريب، بحيث تستكمل البطولات لاحقاً، وخطة أخرى للاستعداد المبكر للموسم المقبل.

وفي هذا السياق، أكد أحمد أهلي أن مجلس إدارة اتحاد التنس سيخاطب أكاديمية الحبتور الدولية للتنس للمزيد من الدعم والتعاون، وبما يساهم في الحفاظ على النقلة النوعية لتنس الإمارات، بخصوص المسابقات والبطولات التي تم تعليقها بسبب إيقاف النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا، مقدماً الشكر والتقدير إلى خلف الحبتور، الشخصية الوطنية الداعمة لرياضة التنس بشكل مميز، ولبقية الرياضات، مبيناً أنه في حال تم الاتفاق بهذا الخصوص فستتم إعادة جدولتها، واختيار الأهم منها، خصوصاً التي تتعلق ببرنامج «تنس الأطفال» الذي يتم تنظيمه مع الاتحاد الدولي للتنس، إضافة إلى البطولات المحلية ذات الأهمية، بحيث تتم إقامتها خلال فترة فصل الصيف في أكاديمية الحبتور، لما تتمتع به من بنى تحتية رفيعة المستوى.

وبيّن أحمد أهلي أن جدول البطولات السنوي ضم استضافة وتنظيم 4 بطولات دولية لفئة الشباب، أقيمت نسختان منها في كل من دبي، والفجيرة، وتم تنظيمهما في وقتهما المعتمد، إضافة إلى بطولة كأس الجاليات التي تنظم منذ 26 سنة، وبطولة آسيا تحت أعمار 13 سنة التي تم تنظيمهما في نادي النصر ليجيرلاند، وكذلك بطولة «فيدكب لتنس السيدات» FED CAP التي تم تنظيمها لأول مرة في تاريخ تنس الإمارات في إنجاز مميز، وكانت آخر البطولات التي تم تنظيمها وفقاً للتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس.

ووصف أحمد أهلي النجاح المميز الذي حققته البطولات الدولية التي استضافتها الدولة في كل من بطولة مبادلة العالمية، وبطولتي السوق الحرة دبي وبطولة الحبتور، إضافة إلى «الفيد كب»، بالنجاح المميز الذي تحقق بفضل تعاون اتحاد اللعبة مع اللجان المنظمة.