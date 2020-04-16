«القوس والسهم» يدرس طلبات العضوية لزيادة نشر اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم أن باب الانضمام إلى أسرة اللعبة سيكون مفتوحاً للجميع دائماً وأن الهدف الأهم هو تعزيز انتشار هذه الرياضة الأولمبية ودعم مواهب أبناء دولة الإمارات، وذلك مع استقبال الاتحاد طلبات عضوية مقدمة من عدد من الأندية الراغبة بالانخراط في مسيرة اللعبة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد عن بعد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الغالية والحكومة الرشيدة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي توفرها الدولة في كافة المجالات لجعل التواصل والعمل عن بعد متاحاً للجميع لمواصلة مسيرة البناء والتميز وخدمة الوطن.

حضر الاجتماع الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح خادم الفلاسي نائب الرئيس، وحسن عبدالله المزروعي الأمين العام، وعبدالله محمد خوري رئيس لجنة الاستثمار والتسويق وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الاتصال والإعلام.

وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة ما بعد التوقف الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بذلت الدولة أقصى طاقتها في سبيل أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.

كما تم الإطلاع واعتماد النظام الأساسي المحدث الخاص بالاتحاد الذي رأى النور مجدداً في العام الماضي بعد إشهار اتحاد القوس والسهم عن اتحاد الرماية.

كما تم في الاجتماع بحث اللوائح الفنية التي سيتم اعتمادها في المسابقات المقبلة، وآليات تطوير المواهب الواعدة لأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

واستعرض رئيس كل لجنة المشاريع المقترحة التي ستتم دراستها من قبل مجلس إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، والتي يتطلع من خلالها الاتحاد للمضي قدماً نحو آفاق أوسع تواكب الآمال المعقودة على هذه الرياضة الأولمبية القادرة على تحقيق الإنجازات من خلال وضع الأسس الصحيحة للبناء عليها في السنوات المقبلة.