«الشارقة الرياضي» يوجه بعدم خفض رواتب العاملين بالأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه مجلس الشارقة الرياضي إدارات الأندية في الإمارة الباسمة، بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، حرصاً من المجلس على استقرار أوضاعهم في القطاع الرياضي، والحفاظ على العنصر البشري ودعم الاستقرار المهني والأسري وبث روح الطمأنينة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية.

وأصدر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي توجيهاته من خلال تعميم لجميع الأندية، وأكد فيه ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع جميع العاملين وعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بإنهاء التعاقدات قبل التنسيق المباشر مع المجلس مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين نظراً لتحويل المخصصات الخاصة لكل ناد من قبل المجلس في الموعد المحدد دون استقطاع، حتى في ظل توقف الأنشطة الرياضية والالتزام في المنزل، والعمل عن بعد.

وأضاف: يحرص المجلس على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وهذه ترجمة لدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير الرعاية الكبيرة للرياضة والرياضيين وتهيئة البيئة المناسبة للجميع.

ودعا الشيخ صقر القاسمي العاملين بجميع الأندية لمواصلة العمل عن بعد بكفاءة وإيجابية وهمة عالية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس والحفاظ على المكتسبات والعناصر البشرية حتى تستقر الأوضاع ونعود لاستكمال مسيرة الأندية بالإمارة الباسمة بذات التميز والنجاح.