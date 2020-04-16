روبيو يستعرض عادات رونالدينيو النجم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة الأيام القاسية التي عاناها مؤخراً النجم البرازيلي رونالدينيو في سجن الباراجواي، كشف باتريشيو روبيو مهاجم نادي كيريتارو المكسيكي السابق الذي لعب بجوار النجم البرازيلي رونالدينيو بعضاً من عاداته وقت كان نجماً لامعاً وقال: إن بطل العالم 2002 لم يكن يحضر تمرينات يوم الاثنين الصباحية أبداً، وأضاف في تصريحات لقناة أزتيكا التلفزيونية المحلية: «كنا نلعب مباريات ملعبنا دائماً في أيام الجمعة لأن كل ناد لديه يوم محدد يلعب فيه بالبطولة، وبعد المباراة كان رونالدينيو يهرول لطائرته الخاصة ويذهب إلى كانكون أو بلايا ديل كارمن ليحضر حفلاً، وبعد مباراة الجمعة كان من العادة أن يأخذ اللاعبون استراحة السبت والأحد ونعود للتمرينات يوم الاثنين باستثناء رونالدينيو الذي كان يعود يوم الثلاثاء، لم أشاهده أبداً أيام الاثنين لكنه كان لاعباً كبيراً». وساعد النجم البرازيلي الفريق المكسيكي على التأهل لأول نهائي دوري على الإطلاق لكنه خسر أمام سانتوس لاجونا.