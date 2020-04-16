مكتشف النجوم يكشف أسرار علاقته بأبراموفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الهولندي بييه دو فيسيه الكشاف السوبر مكتشف نيمار والظاهرة رونالدو والبلجيكي كيفن دي بروين، والذي عمل مستشاراً لرومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي، عن شكل العلاقة بينه وبين المالك وقال:«أبراموفيتش لا يريد ذكر أهدافه من اللاعبين في الصحف، إذا كشفت عن اهتمام تشيلسي بلاعب ما يعاقبني وحدث معي هذا سابقاً، يمكنني تحمل بعض العقوبات لكني أحب المحافظة على بنود الاتفاق»، وصدم النادي مشجعيه بإعلان صفقة نجم أياكس حكيم زياش في فبراير/شباط الماضي قبل لحاقه بالفريق نهاية الموسم، لكن تبين لاحقاً أن النادي كان يراقب صانع الألعاب المغربي منذ 3 سنوات قبل إعلان الصفقة الرسمية.

ويحب أبراموفيتش طبخ صفقاته على نار هادئة وسبق لناديه أن أعلن صفقة الأمريكي كريستيان بولسيتش من دورتموند يناير الماضي رغم الاتفاق على البنود الشخصية في الصيف الماضي وبدا حينها أن ليفربول هو الأقرب لخطفه، وكرس دو فيسيه (85 عاماً) حياته لكرة القدم وكان لاعباً ومدرباً ناجحاً في هولندا لكنه اعتزل بسبب مشاكل في القلب وتحول للعمل في مجال اكتشاف المواهب، وكان الملياردير الروسي معجباً بعمله وعينه كشافاً خاصاً للبلوز بل إن صفقات أريين روبن وتيبو كورتوا ما كانت لتحصل لولا هذا الكشاف المميز.

وعن أبرز المواهب التي اكتشفها دو فيسيه قال:«أفضلهم: البرازيليون رونالدو ونيمار وديفيد لويز، والبلجيكي كيفن دي بروين ( نجم مانشستر سيتي )».