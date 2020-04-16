شطب وحبس وغرامة للاعب صيني بسبب مخالفة مرورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تطور التكنولوجيا، ووجود الكاميرات في كل مكان، يتحول لاعب الكرة، بل حتى الشخص العادي، لهدف للمراقبة الدائمة على مدار اليوم، ودفع يو هانشاو، (33 عاماً)، نجم نادي جوانجزو ايفرجراند الصيني، ثمن تهوره بقرار ناديه طرده عقب رصد كاميرات شارع مزدحم للجناح الدولي، وهو يغير حرف رقم سيارته المرسيدس بنز من E إلى F حتى يحصل على ترخيص بالمرور، وقال النادي في بيان رسمي «إن اللاعب خرق بشدة لوائح النادي، لذا قرر الاستغناء عنه رسميا»، وسيمضي هانشاو 15 يوماً في السجن، ويدفع غرامة 562 استرليني، وخصم 12 نقطة في رخصة القيادة.

وسيارة هانشاو مسجلة في لياونينج، مكان نشأته على بعد 2700 كليومتر من مدينة جوانجزو، حيث رصدته الكاميرات، ولا يسمح للسيارات غير المسجلة في مدينة جوانجزو باستخدام الشارع 4 أيام على التوالي، لذا لجأ هانشاو لهذه الحيلة. ويلعب هانشاو في جوانجزو منذ 2014 وحصد معه 10 ألقاب، كما لعب 59 مباراة بقميص المنتخب الصيني، وسجل له 9 أهداف.