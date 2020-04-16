بعد رحيل أحمد فتحي.. الأهلي يخطف نجم بيراميدز من الزمالك

كتب: ضياء السقا

كثف مجلس إدارة الأهلي مفاوضاته مع إدارة نادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن، لتعويض رحيل أحمد فتحي.

ويسعى الأهلي في حسم صفقة بكار سريعا، وذلك بعدما علمت الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن بكار عرض على إدارة بيراميدز التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

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وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق مع اللاعب للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير بيراميدز على عقود مبدئية لانضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولي الطرفين من المفاوضات.

وأبلغ رجب بكار، إدارة ناديه برغبته فى اللعب للنادى الأهلى بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول فى مفاوضات مكثفة معه، وأكد مصدر مطلع فى نادى بيراميدز أن اللاعب تلقى عرضين من الأهلى والزمالك.

ويرغب الأهلي في اتمام صفقة بكار لتعويض غياب أحمد فتحي، والذي أعلن رحيلة عن القلعة الحمراء، لينضم إلى بيراميدز، بعد مسيرة استمرت 12عاما.

ويعد بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الأحمر حتي الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري وليس أجنبيا، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفوف القلعة الحمراء بالموسم الجديد لتعويض رحيل فتحي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.