الامارات | زوجة أحمد فتحي تتدخل في أزمة انتقال “الجوكر” إلى بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فتحي تتدخل في أزمة انتقال “الجوكر” إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قائد المنتخب المصري والنادي الأهلي أحمد فتحي إلى حملة كبيرة من الانتقادات بمجرد اعلانه عن عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والانتقال إلى نادي بيراميدز بعد 12 عام قضاها في القلعة الحمراء، حيث لم يتقبل جمهور حامل لقب الدوري أن يترك اللاعب ناديه بعد أن كان النادي يريد تجديد تعاقده معه بعرض مالي جيد ولمدة موسمين.

وحرصت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي على التواجد في هذا الموقف ودعم زوجها، بعد حملة الهجوم التي تعرض لها بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.ونشرت زوجة فتحي، صورة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حاول أن تصبح مثل الجوكر أحمد فتحي".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن ضم أحمد فتحي، إلى صفوفه بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ولعقد لمدة 3 سنوات.