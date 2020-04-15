الامارات | حقيقة وفاة نجم الأهلي المصري والمعلق الشهير ميمى الشربيني

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة نجم الأهلي المصري والمعلق الشهير ميمى الشربيني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبراً عن وفاة نجم الأهلي السابق والمعلق الكروي الشهير "ميمي" الشربيني، وبالفعل انتشر الخبر بقوة وبدأ الجمهور في نشر الخبر والترحم عليه، حتى أنهى عضو لجنة التخطيط في نادي الأهلي المصري لكرة القدم، زكريا ناصف، الجدل بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي توتير.
وكان "ميمي" الشربيني المولود فى 26 يوليو 1937، قد لعب في صفوف الأهلي المصري نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر، وابتعد "ميمي" الشربيني، أو محمد عبد اللطيف الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.
وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "خبر وفاة الكابتن ميمي الشربيني غير صحيح".
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