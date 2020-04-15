شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أندية البريميرليج لعودة اللاعبين إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، عن الخطة التى ستعمل عليها أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، لعودة لاعبيها لاستئناف التدريبات فى شهر مايو المقبل.

وكانت رابطة الدورى قررت مد تعليق البطولة حتى 30 إبريل الجارى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، قبل أن تؤكد صعوبة استئناف المسابقة حتى مايو القادم بسبب استمرار الأزمة.

وقالت الصحيفة إن أندية الدورى الإنجليزى الممتاز أرسلت تعليمات جديدة إلى لاعبيها، عبر البريد الإلكترونى، للاستعداد للعودة إلى التدريبات خلال شهر مايو القادم.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية حددت عدة خطوات لعودة الدورى الإنجليزى، عن طريق رسائل بالبريد الإلكترونى إلى لاعبيها فى الأسابيع الأخيرة، كما أنها زودت اللاعبين بخطط تدريب منزلية بسبب الإغلاق التام لجميع الأنشطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة هى تزويد اللاعبين بخطط تدريب جديدة فى المنزل تهدف إلى زيادة مستويات لياقتهم البدنية حتى 4 مايو، إلى جانب التوقع باستئناف التدريبات الجماعية بحلول نهاية مايو، بجانب عدم مغادرة اللاعبين البلاد خلال فترة الاستعداد المرتقبة لاستئناف الموسم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأندية أكدت على اللاعبين الذين يريدون السفر إلى الخارج بأنهم سيحتاجون إلى إذن خاص، ولكن تم إخبارهم بضرورة ضمان عودتهم فى غضون 48 ساعة إذا تغيرت الخطط.

فى سياق آخر، تحدث الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، عن تواصله مع اللاعبين عبر مكالمات الفيديو، بالغناء لأصحاب أعياد الميلاد وحلاقة الشعر الجديدة. ويقضى لاعبو ليفربول وجميع اللاعبين فى إنجلترا وفى معظم أنحاء العالم فترة من العزل المنزلى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذى نتج عنه وفاة ما يقرب من 120 ألف حالة وإصابة ما يقرب من 2 مليون شخص.

وخلال مقابلة مع الموقع الرسمى لليفربول تحدث كلوب عن جلساته مع اللاعبين عبر مكالمات الفيديو، وقال: «كل شىء أصبح مختلفا فى الوقت الحالى، عندما نبدأ الجلسات التدريبية عبر الفيديو، لم أكن أتخيل أننى سأستمتع بها، جميع اللاعبين فى حالة معنوية جيدة، عند رؤيتهم أشعر كم أفتقدهم، إنهم مجموعة استثنائية».

وتابع: «الأمر يكون فوضويا بعض الشىء، الجميع يتحدث فى نفس الوقت، نبدأ جلستنا فى العاشرة صباحا، تكون المحادثة بيننا بدأت بالفعل فى تمام التاسعة والنصف».

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وأضاف المدرب الألمانى: «كذلك الغناء لأصحاب أعياد الميلاد، نغنى معا فى الوقت ذاته، عندما نكون معا تسير الأمور بشكل أفضل، ولكن الفكرة نفسها هى الأهم، كل لاعب جاء يوم ميلاده كنا نغنى له ونحتفل به، لا أعرف بالضبط عدد اللغات التى نمتلكها ولكننا نستخدمها جميعًا، سواء فى الملعب قبل التدريب، أو الآن عبر تطبيق الفيديو».

وعن قصات الشعر الجديدة لبعض اللاعبين قال مدرب ليفربول: «نعم فعل ذلك كل من آدم لالانا ومساعدى بيب ليندرز، لا أعرف ما السبب وراء ذلك، ولكن بعضهم بحاجة لذلك حقا مثل أليسون».

يذكر أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط لحسم لقب البريميرليج رسمياً، بعد تصدره لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى الوصيف.