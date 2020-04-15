شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي: «جوارديولا» مثلي الأعلى في عالم التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تشافى هيرنانديز، أسطورة نادى برشلونة الإسبانى، المدير الفنى الحالى لفريق السد القطرى، أن مواطنه بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، هو قدوته ومثله الأعلى فى عالم التدريب.

وقال تشافى خلال حواره مع صحيفة «آس» الإسبانية: «جوارديولا مرجعى وقدوتى فى التدريب، لقد تعلمت منه الكثير، وأسلوبى فى التدريب يشبه فلسفته».

وعن إمكانية توليه تدريب برشلونة، قال: «برشلونة هو بيتى وحياتى وأحلم بالعودة إلى هُناك، مدرب برشلونة كلمة كبيرة يجب أن تكون مستعداً لها تماماً».

وعن فلسفته التدريبية قال: «أكون هادئاً عندما يمتلك فريقى الكُرة، أفضل أن يحصل فريقى على الكُرة ويهاجم ويضغط، أجد صعوبة فى تقبل الهزيمة كمُدرب، عندما تخسر الجميع يُشير إليك ويحملك المسؤولية».

أضاف: «عندما تكون الكرة مع فريقى أنا أكون هادئا، لكن لا يجب امتلاك الكرة فقط! عليك أن تهاجم وتهاجم وتستعيد الكرة مُبكراً».

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