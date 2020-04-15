زانيتي يحسم عودة «إيكاردي» إلى إنتر ميلان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خافيير زانيتى، نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالى، أن عودة الأرجنتينى ماورو إيكاردى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، المعار من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالى غير مطروحة.
وقال زانيتى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «لا أعرف مصير إيكاردى لكننا لا نتحدث عن فترة الانتقالات الآن، الأولوية فى الوقت الحالى هى الصحة، سيكون لدينا الوقت للتفكير فى الصفقات والانتقالات فيما بعد».
وسيدخل ريال مدريد، الذى يضع إيكاردى ضمن صفقاته المقبلة، فى صراع شرس على ضم اللاعب، حيث إن إيكاردى حاليا يلعب معارًا من إنتر ميلان، إلى باريس سان جيرمان، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو، ويرغب سان جيرمان فى تفعيل خيار الشراء.
بجانب باريس سان جيرمان يرغب كل من يوفنتوس وميلان الإيطاليين فى جلب إيكاردى أيضا، ولكن إدارة إنتر ترفض بيعه لفريق منافس بالكالتشيو.
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