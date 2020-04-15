شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: مصير الدوري هذا الموسم يحدد وجهتى المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، أنه ينتظر مصير الدوري المصري هذا الموسم لتحديد وجهته المقبلة سواء الاستمرار مع الاتحاد السكندري، أو العودة للزمالك أو تحديد وجهة أخرى.

وأضاف رفعت فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالدفء داخل نادي الاتحاد مشيدا باحترافية زعيم الثغر والمعاملة الجيدة التى يلقاها من محمد مصيلحي رئيس النادي وطلعت يوسف المدير الفني.

واضاف رفعت أن الفترة الأولى التى قضاها مع الاتحاد كان يشعر ببعض التوتر، لكنه تأقلم مع الوضع سريعا بسبب الجو الأسري داخل نادي الاتحاد.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.