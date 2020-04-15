شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: لا أهاجم الأهلي..ولكن الإدارة تخطيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أنه لا يهاجم القلعة الحمراء، مشددا على أن الإدارة تقوم بأخطاء عديدة خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية : "لم أفكر فى المال على الإطلاق مع حبي للأهلي عكس لاعبين آخرين، وكنت أتابع مباريات المارد الأحمر منذ صغري".
وأضاف: "أنا مقتنع تمامًا بحديثي حول فشل الإدارة فى عدم التعامل بشكل جيد مع ملف اللاعبين والتجديد".
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