شكرا لقرائتكم باسم مرسي: فخور بتواجدي في الإنتاج الحربي وأتمنى العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثنى باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق عن امكانيات زميله السابق في القلعة البيضاء أحمد رفعت قائلا :" رفعت من اللاعيبة اللى عندها شخصية وأى لاعب يحب يلعب بجواره".

وأضاف باسم مرسي فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه يدين بالفضل لنادي الإنتاج الحربي متمنيا العودة للزمالك وهو في أفضل مستوياته.

وتابع مرسي بأنه ينتظر قرار عودة الدوري، للعودة إلى مستواه المعهود.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

فى المقابل منح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف.