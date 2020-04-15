شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: انضممت للأهلي وعمري 9 سنوات بعد رفضي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري هذا الموسم، أنه من عائلة زمكاوية بالكامل، موضحا أنه ذهب لقطاع الناشئين في الأهلي بعد رفضه في الاختبارات بنادي الزمالك قائلا: "روحت الزمالك واتقلشت من أول يوم، بعدها روحت الأهلي أتقبلت من أول يوم".

وأضاف رفعت في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه انضم للأهلي في سن التاسعة، لكنه بكى بعد رفضه في الزمالك لكنها كانت أمنية حياته، موضحا أنه تدرب على يد الكابتن بدر رجب.

واضاف اللاعب أنه لم يكن أهلاويا ولم يغير انتمائه الكروي رغم لعبه في القلعة الحمراء، كاشفا أن بدر رجب واحد من أفضل المدربين في مصر وله فضل كبيرة عليه.

Advertisements

وقال لاعب الزمالك السابق أن حل فريقه وتسريحه من الأهلي سبب انتقاله لفريق إنبي.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.