هل يتصالح حمدى النقاز مع الزمالك ؟ اللاعب يجيب

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جدة - عمرو شويل كشف الدولي التونسي، حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، إمكانية التصالح مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وقال النقاز فى تصريحات تلفزيونية: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، لو كانت هناك مصالحة كانت ستحدث من البداية، لكن النادي أغلق ذلك الأمر نهائيا ولم أتواصل مع أي مسؤول في النادي". وأضاف التونسي: "لدي أصدقاء مثل طارق حامد ومحمود علاء وأرحب بالعودة إلى مصر إذا وصلني عرض مناسب".

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