شكرا لقرائتكم حمدى النقاز: كنت على حق في قضيتى ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولي التونسي، حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، أنه كان صاحب الحق فى قضيته ضد القلعة البيضاء، مشددا على أحقيقته فى الحصول على الحكم.

وقال النقاز فى تصريحات تلفزيونية": "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، المحامي أنيس بن ميم يتولى تلك المهمة للعمل عليها، وأشكره على مجهوداته في القضية".

وأضاف: "قضيت عامين في نادي الزمالك وطوال فترة تواجدي منذ اليوم حتى اليوم الأخير لم أفتعل أي مشكلة مع جماهير الزمالك، مشكلتي مع إدارة الزمالك وإن شاء الله نتوصل إلى حل".