شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: مفاوضات الزمالك لضمى استمرت 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري هذا الموسم، أن مفاوضات الزمالك لضمه من إنبي استمرت ثلاث سنوات حتى تكللت بالنجاح.

وأضاف رفعت في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه خاص معسكر ألمانيا مع الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس وتوقع مشاركته أساسيا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه.

وتابع أنه تلقى عروضا خلال تواجده مع أنبي لكن النادي البترولي رفضها جميعا، موضحا أن المواهب المصرية أفضل من نظيرتها في أوروبا.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.