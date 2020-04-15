شكرا لقرائتكم حمدى النقاز يكشف حقيقة انضمامه للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدولي التونسي، حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، أنه يرحب بالعودة إلى مصر والانتقال إلى الأهلي إذا تقدم له النادي الأحمر بعرض رسمي من أجل ضمه.
قال النقاز فى تصريحات تلفزيوينة: "أركز في الوقت الحالي مع فريقي الجديد، وأتمنى العودة لممارسة الكرة قريبا".
وأضاف: "ينتهي عقدي مع فريقي في الصيف المقبل، ولا توجد اتصالات أو عروض رسمية من الأهلي أو النجم أو الترجي، يتردد فقط أن هناك أندية ترغب في ضمي، وربنا يسهل".
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