شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بمجلس إدارة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي أجتماعاً ظهر اليوم مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد ، خلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي .

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كما تم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة .

وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الأهلي في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.. أيضا جاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي .. يذكر ان شركة لايف حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام 2008وحتي منتصف 2016.