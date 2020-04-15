شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: هناك تربص إعلامي بالزمالك لأن الميديا يتحكم فيها الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري، أن سبب اثارة القضية الخاصة بحمدي النقاز هو تربص الإعلام بالنادي الأبيض وسيطرة نجوم الأهلي السابقين على الميديا.

وأضاف رفعت فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء: "الزمالك لا يملك رموزا إعلامية ومن الممكن أن نصنفهم على قلتهم بالمحترمين مما لا ينقادون للصراعات".

وتابع رفعت أن صالح جمعة واحد من أفضل المواهب في الكرة المصرية، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب، ولو أنتقل للزمالك أو أى ناد أخر سيكون مفيد جدا".

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.