شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لو كان النقاز هاربا من الأهلي لتم تجاهل الأمر إعلاميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل الإعلامي خالد الغندور عن الطريقة التى عرف بها محامي اللاعب حمدي النقاز العقوبة التى وقعها الفيفا على الزمالك لصالح لاعبه السابق، وهل لديه عيون في الاتحاد الدولي تخبره بالعقوبة قبل صدورها.

الغرامة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز، قدرت بمليون و300 ألف دولار تقريبا.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام المصري لم يتعامل مع الأزمة بحيادية، وأنها تناولت الأزمة من طرف واحد.

وقال الغندور أن الأزمة لو كانت للاعب مصري هارب من الدوري التونسي لما تناول الإعلام التونسي هذه ألأزمة من الأساسن، بينما في مصر خصصت وسائل الإعلام مساحات واسعة للوقوف ضد الزمالك.

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واشار أن لو كان اللاعب هاربا من الأهلي لما تم تناول الموضوع بهذه الكثافة بدليل أن هناك لاعبون لهم أحكام ضد النادي الأهلي ولم يتطرق لهم الإعلام.

وتابع: "أكثر ما يحزن في هروب النقاز، هو توقيت الهروب الذي ليس له أي وصف سوى عدم امتلاك اللاعب الدولي للنخوة والرجولة بعدما ترك الفريق عقب الخسارة من مازيمبي بثلاثية في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال، واضطر الفريق للاعتماد على حازم إمام المصاب بسبب قلة خبرة الناشئ أحمد عيد".

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .