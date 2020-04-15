شكرا لقرائتكم وكيله: ساني يطمح لتحقيق لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يزال الألماني لوروا ساني لاعب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم مرتبطا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات السبع الأخيرة، وفق ما أفاد وكيله الجديد دامير سموليان لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية في عدد الأربعاء.

وارتبط ساني (24 عاما) بالانتقال إلى العملاق البافاري الصيف الماضي لاسيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إلا أن تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في أغسطس الفائت، دفعت بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.

وغاب الألماني الدولي منذ حينها عن الفريق الأول لسيتي بطل إنجلترا في العامين الماضيين، فيما خاض في فبراير الفائت اول مباراة مع الفريق الرديف ضد أرسنال، قبل تعليق المنافسات الكروية في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سموليان : ابتداء من الآن، بات لدينا رسميا تفويض وكالة عن لوروا ساني وبإمكاننا إجراء مفاوضات.

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وتابع : بايرن ميونيخ هو النادي الألماني الوحيد الذي يمكن للوروا أن يفكر فيه للمرحلة التالية من مسيرته. إذ يعتبر أن الظروف متاحة له لتحقيق هدفه الأكبر، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكد سموليان أن اهتمام بايرن بساني ليس سرا، ولكن هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تواصلت معنا بشأن لوروا، حيث أشارت "بيلد" إلى أن العملاقين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة من بين تلك الأندية.

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في يونيو 2021 وهو خاض معه 134 مباراة سجل خلالها 39 هدفا مع 45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه عام 2016.

ويعتبر الجناح الدولي الألماني الذي شارك في 21 مباراة مع منتخب الـ "مانشافت" سجل خلالها خمسة أهداف، من المواهب الواعدة لبلاده.