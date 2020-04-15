أولى الاصابات بفيروس كورونا في ورش ملاعب مونديال 2022

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أعلنت قطر الاربعاء عن أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 في كرة القدم.

وكانت الدولة الخليجية أعلنت عن اصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 7 منهم منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الاولى يكشف فيها عن اختبارات ايجابية في مواقع كأس العالم.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والارث في بيان لوكالة فرانس برس "أكدت اللجنة العليا للمشاريع والارث ان اثنين من الموظفين العاملين لدى مقاول في مشروع استاد الثمامة جاءت نتيجة اختباراتهما ايجابية".

تابعت "بالاضافة الى ذلك، جاءت ايجابية فحوص عامل في مشروع استاد الريان واثنين في مشروع استاد البيت".

وتقوم قطر ببناء سبعة ملاعب جديدة لاستضافة المونديال الاول في الشرق الاوسط، الى تأهيل وتطوير استاد خليفة.

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وتقوم اللجنة العليا بمتابعة ارشادات وزارة الصحة للاستجابة للحالات، فيما سيستمر المصابون بالحصول على رواتبهم ورعاية صحية مجانية بحسب ما اضاف البيان.

ومن المقرر أن يقام المونديال في نوفمبر وديسمبر 2022، بدلا من فصل الصيف الاعتيادي، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا في قطر.

واستمر العمل في الملاعب والبنى التحتية خلال ازمة كورونا، فيما اغلقت المتاجر والمساجد والمطاعم والحدائق بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وكانت قطر دشنت استاد الجنوب في مدينة الوكرة في 2019، وكان أول ملعب من ملاعب المونديال يتم بناؤه بالكامل.

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