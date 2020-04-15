محمد فضل الله: إيقاف كهربا لا محالة ومسألة وقت في الفيفا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل الله خبير اللوائح أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا محالة منه في قضية هروبه من القلعة البيضاء الموسم الماضي.

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وانتقل محمود عبد المنعم كهربا الى النادي الأهلي عقب رحلة احتراف قصيرة بالدوري البرتغالي اعتبرها نادي الزمالك محلل لانتقال اللاعب الى صفوف القلعة الحمراء.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

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وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.