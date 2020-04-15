شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية الإلكترونية للأولمبياد الخاص المصري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم غدا الخميس فعاليات الدورة التدريبية الإلكترونية لإعداد أخصائي الأولمبياد الخاص المصري في نظام إدارة المسابقات GMS والتى انطلقت أمس الثلاثاء ، وصرح الوزير المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بأن مجلس أمناء المؤسسة قرر الآستمرار في الأنشطة خلال الفترة الحالية والتي تتفق مع السياسة العامة للدولة خلال الفترة الحالية من أيقاف الأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية والآستمرار في تفعيل الأنشطة الألكترونية بما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وكل من ينتمي لبرنامج الأولمبياد الخاص المصري والعمل علي مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد .

أضاف "رئيس الأولمبياد الخاص المصري " بأن الفترة الحالية شهدت عقد مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري خلال شهر إبريل الجاري عن طريق الفيديو كونفرنس بين أعضاءه ، وحالياً انعقاد الدورة التدريبية لإعداد أخصائي نظام إدارة المسابقات GMS عن بعد "أونلاين" في توقيت مناسب مساء كل يوم بما يضمن تواجد أكبر عدد من المشاركين في تلك الدورة الهامة .

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي أن عقد الدورة المتخصصة لإعداد أخصائي نظام إدارة المسابقات GMS الهدف منها إعداد آخصائي قادر علي التعامل مع البيانات الآساسية للاعبين المشاركين في المسابقات والتي من خلالها يتم عملية التقسيم والنهائيات وأصدار النتائج النهائية للاعبين والفرق المشاركة في المسابقات المختلفة .

آشار تهامي بأن الفترة الحالية تم فتح باب التسجيل أمام الهيئات الجديدة في أفرع الأولمبياد الخاص المصري في محافظات مصر المختلفة علي أن يكون التسجيل ألكترونياً من خلال مديرين الأفرع بالمحافظات وسوف يتم الأستعانة بخريجي تلك الدورة التدريبية الألكترونية لبدء تسجيل اللاعبين الجدد علي برنامج إدارة المسابقات GMS الألكتروني لإدراجهم ضمن المسابقات الرسمية والأنشطة التي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري .