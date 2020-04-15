شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الاربعاء 15/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 15/4/2020، العديد من الاخبار الهامة داخل النادي الاهلي، ويأتي في مقدمتها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يدرس تخفيض الأعباء المالية عن النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل انخفاض عقود لاعبي الأهلي في الدوري المصري يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تخفيض الأعباء المالية عن النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الرسمي لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي Advertisements يُناقش مسئولو النادي الأهلي تخفيض 20 % من نسبة مشاركة اللاعبين، بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا. يستعد سعد سمير مدافع النادي الأهلي ، للعودة إلي الملاعب مرة اخري بعد انتهاء فترة العلاج من الإصابة التي لحقته في شهر سبتمبر الماضي ، خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. قلل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من تأثير رحيل أحمد فتحي نجم دفاع الفريق بنهاية الموسم الجاري بانتهاء عقده وإعلان انتقاله لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم رسمياً.

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