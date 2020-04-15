شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار كارتيرون.. فايلر يُطالب الأهلي بالتعاقد مع مساك أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة على صعيد طلبات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أوصى المدرب السويسري إدارة ناديه بالتعاقد مع مساك أجنبي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، حال استمراره بشكل رسمي على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ورغم اقتناع فايلر بمردود مدافعي الأهلي منذ تواجده في قيادة الفريق، إلا أنه أكد أنه بحاجة للتعاقد مع مساك أجنبي حال عدم النجاح في ضم أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، والذي يراه المدافع المصري الوحيد القادر على تحقيق إضافة فنية لخط الدفاع الأحمر.

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ورشح فايلر للجنة التعاقد عدد من اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادته في الفرق التي دربها من قبل لبحث إمكانية ضم أي منهم في الموسم الجديد حال فشل مفاوضات استعادة أحمد حجازي، مقللاً من احتياجه لظهير أيمن في هذه الحالة، رغم رحيل أحمد فتحي اللاعب الأساسي في هذا المركز بنهاية الموسم في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده وتوقيعه رسمياً لبيراميدز.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك اثناء قيادته للأهلي قد قام بالتعاقد مع المدافع المالي ساليف كوليبالي والذي كان دائماً ما يدفع بنه بشكل أساسي في مباريات الفريق الأحمر سواء المحلية أو القارية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض غريباً لعدم اعتياد الأهلي التعاقد مع مساكين أجانب.