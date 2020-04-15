شكرا لقرائتكم خبر عن "سلّى نفسك فى الحظر".. شاهد أخر أهداف الزمالك فى دورى الكورونا أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتاق عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مباريات كرة القدم، والتى توقفت فى جميع أنحاء العالم بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل، وكانت أخر مباراة خاضها الزمالك فى مسابقة الدورى المصرى أمام الإسماعيلى، ونجح فى الفوز بها بنتيجة 2/1، وكان من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره الأهلي إلا أن الزمالك لم يحضر اللقاء، لتصبح مواجهة الدراويش هى الأخيرة له فى المسابقة قبل توقفها.

مباراة الزمالك والإسماعيلى أقيمت يوم 9 فبراير الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وأنتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة.

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ويحتل حاليًا الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصد 22 نقطة، ويتربع الأهلى على عرش الجدول برصيد 49 نقطة.

دخل الزمالك المباراة حينها بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

وجاء تشكيل الإسماعيلى قتها مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".