شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستحق عملاق الأهلي رفع راتبه إلى 11 مليون سنوياً. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت لجنة التخطيط بالأهلي ملف تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، بمساواته بزميله وليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي، تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.

وبالاجماع وافقت لجنة التخطيط بالأهلي على تعديل عقد محمد الشناوى، على أن يتم ذلك بداية من الموسم المقبل، وذلك في اطار سعي الإدارة الحمراء لفرض حالة من الاستقرار بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "كورونا".

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وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على إبلاغ محمد الشناوى بحمله شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن"، بعد الموافقة على رحيل الثنائي الحارس شريف اكرامي وأحمد فتحي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور، ويعد محمد الشناوى هو أقدم لاعب مُسجل في قائمة الأهلي في الوقت الحالي بعد رحيل الثلاثي حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

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ويعد محمد الشناوى هو أقدم لاعب مُسجل في قائمة الأهلي في الوقت الحالي بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف اكرامى وأحمد فتحي، حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثانى للأهلى فى الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 في الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري، والقائد الثالث هو قلب الدفاع سعد سمير الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 في التعادل السلبي أمام الجونة في بطولة الدوري.