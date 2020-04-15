شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين في الزمالك بعد انخفاض الأسعار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الانخفاضات الكبيرة التي سجلها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم، عن تراجع كبير في أسعار اللاعبين العشرة الأغلى في النادى الزمالك.

وبالرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار اللاعبين بمختلف أنحاء الأندية إلا أن التونسى فرجانى ساسى واصل انفراده بصدارة أغلى لاعبى الزمالك بقيمة سوقية وصلت إلى 3.2 مليون يورو.

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ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

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وأودع مسؤولو الزمالك، راتب شهرين للثلاثى "التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم" عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى نظرًا لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

وحرص الرباعى "التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو"، لاعبى الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.