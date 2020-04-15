شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. جيرالدو مع الأهلى = 27 مباراة و 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأنجولى جيرالدو صانع ألعاب فريق الاهلى ، من المشاركة فى 27 مباراة بقميص الفريق الاحمر منذ التعاقد معه الصيف الماضى قادما من اول أغسطس الأنجولى .

وأحرز جيرالدو مع الاهلى 3 أهداف وكان أبرزهم فى سموحة التى جاء اللحظات الاخيرة من عمر اللقاء و المساهمة بشكل كبير فى حسم بطولة الدورى المصرى فيما تمكن أيضا من صناعة 6 أهداف لزملائة

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وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.