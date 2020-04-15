شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل انخفاض عقود لاعبي الأهلي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تخفيض الأعباء المالية عن النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه يستعد للانتهاء من التصور الخاص بتخفيض عقود اللاعبين والفريق بالكامل إلا أن الأمر سيتم حسمه في النهاية من قبل مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا في القرار.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

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وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة.