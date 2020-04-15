شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لضم رجب بكار وقطع الطريق على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الرسمي لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو الأهلي لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، ويتبقى في عقد رجب بكار مع نادي بيراميدز موسمين، ويسعى مسئولو النادي الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذي ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري واعلان انتقاله بشكل رسمي لبيراميدز.

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ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري وليس لاعب اجنبي، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلي بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.