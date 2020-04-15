فيديو.. محمد سليم لاعب الحرس يخوض التدريبات بعد التعافى من الرباط الصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود بعض من التدريبات البدنية لاستعادة اللياقة مرة أخرى استعدادا للمشاركة في المباريات حين عودة الدورى المصرى .
وتعافى محمد سليم من الإصابة بالرباط الصليبى التي لحقت به خلال التدريبات الجماعية لفريق حرس الحدود .
ووضع الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم برنامج بدنى جديد برفقة الجهاز المعاون له لارسالة الى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة عقب تجديد توقف النشاط الرياضى .
وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف وعدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات .
أجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.
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