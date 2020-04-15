شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يطالب برابطة محترفة لإدارة الدورى وتفرع الجبلاية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي ، أن الكرة المصرية أن وجود رابطة الأندية المحترفة وهى التى يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الأندية وإرساء مبادىء العدالة بين الجميع، دون وجود أي تدخلات من أحد و هو طوق النجاة للكرة المصرية

وأوضح إبراهيم عثمان خلال تصريحات صحفية قائلا :"لا بد من وجود رابطة الآندية لإرساء مبادىء العدالة بين الجميع، دون وجود أي تدخلات من أحد، على أن تضع اللجنة الأسس التى يعتمد عليها فى العلاقة بين الأندية واللاعبين بما يحفظ للاندية حقوقها تجاه اللاعبين وأيضا حقوق الأخير لدى الأندية وتحديد موعد بدء وانتهاء المسابقة مع مراعاة الارتباطات بالتنسيق مع اتحاد الكرة".

وأضاف إبراهيم عثمان قائلا: " اتحاد الكرة يتفرغ للمنتخبات الوطنية ومراعاة تطويرها بالصورة التى تحقق لمصر وجودا أفضل فى كل المحافل الكروية فى الوقت الذى تقوم فيه رابطة الأندية بتنظيم المسابقات وفقا لمبادىء يلتزم بها جميع أعضائها من خلال المكتب التنفيذى للجنة الذى يضم المتخصصين فى مجال اللعبة وتضع اللجنة أيضا الشكل الأمثل للجنة الحكام والتى لابد أن يكون أعضاؤها وحكامها من المحترفين أيضا وفقا للشكل المعمول به فى الدوريات العالمية".

وتدرس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدوري في موسمه الجديد، والتأكيد على رغبة اللجنة في استكمال هذا الموسم الذي توقف اضطراريا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.