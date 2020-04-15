شكرا لقرائتكم خبر عن أنا أهلاوى..3 نجوم يغازلون جمهور الأهلى ..النقاز و مكى و حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتعارف عليه فى كرة القدم أن يعلن اللاعب عن انتماؤه بعد رحيله عن النادى الذى كان يلعب له ، أو بعد خروجه من الملاعب، ولكن فى الساعات الماضية أعلن اكثر من لاعب عن انتماؤه للاهلى ، وانه النادى الذى يتمنى اللعب له، وكأنه يغازل القلعة الحمراء و جماهيرها، سواء للتعاقد معه أو لكسب ود جماهيره فى جملة " انا اهلاوى"

ومن هؤلاء اللاعبون أحمد حسن مكى لاعب سموحة ، وحمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، بالإضافة الى حسام حسن لاعب الفريق الأزرق.

أكد أحمد حسن مكى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات، مشيرا إلى أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك ، وكشف اللاعب في تصريحات تليفزيونية أنه جلس مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاة إدارة حرس الحدود.. وأنه كان اهلاوي حتى انضم للزمالك ولم يكن يتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية".

Advertisements

كشف حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، أن هناك أندية كثيرة ترغب فى التعاقد معه، إلا أن أزمة فيرس كورونا الحالية عطلت وصول العروض الرسمية، مشيرًا إلى إنه لا يوجد أى مناوشات أو حتى عروض شفهية من الأهلي، قائلاً: "اللعب للأهلي شرف كبير لأى لاعب، وأنا محترف وبرحب بأى عرض كبير، وأشار أنه لم يتلقى أى عروض رسمية من الأهلي المصرى، أو الترجى التونسى، مشيرًا إلى إنه يتمنى الانضمام لأندية كبيرة مثل المارد الأحمر أو الترجى.

وفيما يخص حسام حسن لاعب فريق سموحة فتحدث فى لقاء عن المفاوضات التى تلقاها قبل فترة التوقف، ورغم أنه رفض الإعلان عن انتمائه إلا أن تصريحاته بأن أى لاعب يتمنى اللعب للأهلى، أزاحت الستار عن رغبة اللاعب والذى كشف أن والده أهلاوى أيضا