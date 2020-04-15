"لايف" تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وإطلاق الخريطة البرامجية ١٥ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تسلمت شركة لايف إدارة قناة الأهلي، بعد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي، بمقر الشيخ زايد، حضره مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف.

وحصلت الشركة علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد وفقاً لسياسة النادي وثوابته.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

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وشرح محمد كامل الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور.

ومن المقرر أن تنطلق الخريطة البرامجية الجديدة في ١٥ يوليو المقبل، على أن يعقد مجلس أمناء القناة اجتماعا كل 3 شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.

يذكر أن شركة لايف حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي أسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتي منتصف ٢٠١٦.