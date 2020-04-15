الأندية تطالب اتحاد الكرة بإلغاء الممتاز ب.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

طالبت أندية دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلغاء مسابقة الممتاز ب، بعد إيقافها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من 15 أبريل الماضي لمدة 15 يومًا أخرى، ويسري هذا القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقام اتحاد الكرة بتعليق نشاط اللعبة منذ 15 مارس الماضي، وتم تمديده 15 يوما إضافيا حتى 14 أبريل الحالي قبل أن يتم تمديده لنهاية إبريل.

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وأرسلت أندية "الممتاز ب" خطابات رسمية، لوليد العطار المدير التنفيذ لاتحاد لكرة، تطالبه بإلغاء المسابقة، نظراً للخسائر المالية والأضرار الفنية والبدنية والنفسية للاعبين.