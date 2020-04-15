حرب بين الكبار في تركيا من أجل تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تركية، أن جالاتا سراي وبشكتاش سيدخلان حربًا في موسم الانتقالات الصيفي المقبل من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الانجليزي، موضحة أن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي يفضله على الإسباني بيدرو.

وقال موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه في الصيف المقبل بنظام الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021.

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وأوضح التقرير أن اللاعب المصري الموجود على قائمة اهتمامات بشكتاش التركي سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.

ويفضل فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التعاقد مع تريزيجية بدلًا من الإسباني بيدرو لاعب تشيلسي، وذلك بسبب التجربة السيئة مع الكولومبي فالكو التي جعلت المدرب يقول: "سنستثمر في المستقبل وليس في الماضي".

وبرز تريزيجيه في صفوف قاسم باشا التركي الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا حيث بدأ مسيرته مع كرة القدم الانجليزي، وعبر عن رغبته في البقاء هناك