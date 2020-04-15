اتجاه قوي لاستئناف الدوري عقب عيد الفطر

يسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة، باستئناف بطولة الدوري وفعاليات الموسم الرياضي بعد انتهاء عيد الفطر المقبل، وعقب اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. الوقائية اللازمة. وعلم "الوفد"، أنه سيتم الاستعانة بعدد من أجهزة التعقيم الشاملة، لتعقيم 8 ملاعب مختلفة تستضيف المباريات، بجدول مباريات مضغوط بحيث يخوض كل فريق مباراة كل ثلاثة أيام.

كان اتحاد الكرة قد قرر مؤخراً مد فترة التأجيل حتى نهاية شهر إبريل الجاري. ملاعب مختلفة تستضيف المباريات، بجدول مباريات مضغوط بحيث يخوض كل فريق مباراة كل ثلاثة أيام.كان اتحاد الكرة قد قرر مؤخراً مد فترة التأجيل حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

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