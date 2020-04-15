حرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو على متابعة البرنامج التدريبي عن بعد الذي تطبقه مختلف أندية الجودو الإماراتيه في فترة توقف النشاط الرياضي الحالية .

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو بالبرنامج الذي وضعه نخبه من كبار المدربين الإماراتيين ، خاصة وأنه يتماشى مع الإجراءات الاحترافية التي تتخذها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على المجتمع وحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس في فترة توقف النشاط الرياضي الحالية .وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو بالبرنامج الذي وضعه نخبه من كبار المدربين الإماراتيين ، خاصة وأنه يتماشى مع الإجراءات الاحترافية التي تتخذها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على المجتمع وحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدرعي يتابع خطة الاتحاد الاماراتي للجودو للتدريب عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.