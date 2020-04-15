ارسنال يفتح الباب امام رحيل مهاجمه الي اتلتيكو مدريد

حسم نادي ارسنال الانجليزي موقفه من رحيل مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت بنهاية الموسم الحالي. وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، أن ارسنال يرحب ببيع لاكازيت، البالغ من العمر 28 عاماً، لتحقيق أقصي قدر من الإستفادة المالية. البالغ من العمر 28 عاماً، لتحقيق أقصي قدر من الإستفادة المالية. ويحظي لاكازيت باهتمام كبير من الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يبحث عن مهاجم جديد لفريقه. الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يبحث عن مهاجم جديد لفريقه. وحدد النادي اللندني 52 مليون جنيه استرليني مقابل الموافقة علي رحيل اللاعب قبل نهاية عقده بموسمين.

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