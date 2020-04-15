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محمد صلاح ضمن أسرع لاعبي العالم

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تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الإنجليزي، ضمن قائمة أسرع عشرة لاعبين على مستوى العالم.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، نشرت اليوم الأربعاء، تقرير حول أسرع عشرة لاعبين في العالم، وتواجد محمد صلاح ضمن القائمة

التي تصدرها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يليه كريم بالعربي لاعب باير ليفركوزن الألماني، وفي المركز الثالث تواجد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما جاءت المراكز من الرابع إلى العاشر كالتالي:

المركز الرابع: إينياكي ويليامز، أتلتيك بيلباو الإسباني

المركز الخامس: بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال الأنجليزي

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المركز السادس: ليروي ساني، مانشستر سيتي الأنجليزي

المركز السابع: كينجسلي كومان، بايرن ميونخ الألماني.

المركز الثامن: محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي.

المركز التاسع: ألفارو أودريوزولا، سوسيداد الإسباني

المركز العاشر: ناتشو، ريال مدريد الإسباني

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