أحمد دويدار عن إمكانية عودة الدوري : "نقدر نعمل كل طرق الوقاية"

علق أحمد دويدار مدافع فريق الإنتاج الحربي الحالي، والزمالك السابق، على أزمة كورونا الحالية وتوقف النشاط الرياضي.

واقترح دويدار عدة حلول للتعامل مع الوضع الراهن.

وقال دويدار عبر تويتر : "المساجد مقفولة وخايفين على الناس من الزحمة وممكن لو فكرنا في حل للمساجد هنلاقي حل وبلاش صلاة الجمعة

وواحد يقولك الغاء الدوري شي ضروري احنا خايفين على اللاعيبة من الفيروس اللي اصلا مفيش جمهور في الاستاد وهما 60 واحد في مكان مفتوح وتقدر تعمل كل طرق الوقاية والمسلسلات في رمضان ومعظم الأسواق والموسكي النهاردة الناس فوق بعض من الزحمة واحنا قاعدين في البيت متابعين الأوضاع والناس داخل عليها رمضان ومفيش دخل مالي عند معظم الناس الدولة عاملة اللي عليها وتشكر طبعا الحل ليكون في حظر كامل على الجميع لأن واضح أن معظم الناس مش في دماغها لاما تاخد قرار اني كل واحد يحاف على نفسه وينزل شغله ويعمل كل طرق ارشادات وزارة الصحة..".