علق أحمد دويدار مدافع فريق الإنتاج الحربي الحالي، والزمالك السابق، على أزمة كورونا الحالية وتوقف النشاط الرياضي.
واقترح دويدار عدة حلول للتعامل مع الوضع الراهن.
وقال دويدار عبر تويتر : "المساجد مقفولة وخايفين على الناس من الزحمة وممكن لو فكرنا في حل للمساجد هنلاقي حل وبلاش صلاة الجمعة
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد دويدار عن إمكانية عودة الدوري : "نقدر نعمل كل طرق الوقاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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