الشركة الراعية تستقل بإدارة قناة الأهلي وتطلق الخريطة البرامجية ١٥ يوليو

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أجتماعاً ظهر اليوم مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة الراعية التي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت الشركة الراعية كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي . الراعية كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي . كما تم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي والشركة الراعية في الفترة المقبلة . Advertisements وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في ١٥ يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة. أيضا جاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي .

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