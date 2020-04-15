نجم إيفرتون السابق يكشف موقفه من تتويج ليفربول باللقب حال الغاء الدوري

كشف النيجيري جوزيف يوبو مدافع إيفرتون السابق، عن رأيه في تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال إلغائها.
وكانت بطولة الدوري الإنجليزي توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا السمتجد، قبل جولتين من تتويج ليفربول رسميًا باللقب.
ومع إمكانية إلغاء البطولة وعدم إكتمالها، ظهرت العديد من الأراء لتؤكد
وقال يوبو في تصريحات لشبكة "جول" إنه لو تحدثث بشكل عاطفي بناء على العداء التاريخي بين إيفرتون وليفربول،فإنه سيتمنى عدم حصولهم على البطولة.
وتابع "ولكنني أحب كرة القدم، والطريقة التي لعب بها ليفربول خلال الموسم، تجعله يستحق الحصول على اللقب، فوجود فارق 25 نقطة بين المتصدر ووصيفه ليس أمراً هينًا".
واختتم "مع ما قدمه ليفربول الموسم الماضي من الفوز بدوري الابطال وخسارة البريميرليج بفاق نقطة واحدة، فمن الظلم إن يتم حرمانهم من اللقب هذا الموسم إذا تم إلغاء المسابقة".
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