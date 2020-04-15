شاهد.. تسريبات تكشف عن تصميم قميص ليفربول للموسم المقبل

نشرت صحف انجليزية مساء اليوم الأربعاء، صوراً مسربة لقميص فريق ليفربول الجديد والذي يخوض به الفريق مباريات الموسم المقبل. ونشر موقع المتخصص في نر تصميمات قمصان الفرق الأوروبية، صوراً مسربة لقميص ليفربول الجديد بعد التعاقد مع أحد أكبر شركات الملابس أحد أكبر شركات الملابس الرياضية لرعاية ملابس الفريق بداية من الموسم المقبل. وأشار الموقع الي أن تصميم الفريق يبدو شبيهاً بقميص المنتخب البرتغالي.

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