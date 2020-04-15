رئيس الإتحاد الإيطالي: إستئناف الموسم سيتم بعد إتباع الإجراءات اللازمة

أكد جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، أن إستئناف بطولة الدوري مرة أخرى، لن يتم إلا بعد إتخاذ كافة إجراءات الأمان.
وكان الدوري الإيطالي وكافة الأنشطة الرياضية توقفت منذ مارسالماضي، بسب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال جرافينا إنه من أجل إستئناف الموسم الكروي بأمان لابد إتباع أفضل الإجراءاتقبل إستئناف النشاط مرة أخرى، بعد رفع قيود العزل في الثالث من مايو المقبل.
وواصل "إننا نعمل دون تسرع، حتى نكون مستعدين بشكل كامل حينما نحصل على الضوء الأخضر من الجهات المسئولة من أجل إستئناف النشاط مرة أخرى".
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